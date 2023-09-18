Буданов рассказал, когда Силы обороны разорвут сухопутный коридор в Крым

Украинские силы уже задействовали часть своих резервов для выполнения операции.

Украинские военные могут успеть разорвать сухопутный коридор России в оккупированный Крым еще до наступления зимы, агрессоры преждевременно развернули свои резервы.

Об этом в интервью The Economist заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он заявил, что операция, целью которой является расторжение сухопутного коридора к оккупированному карму, может быть завершена уже в этом году до наступления зимы.

Буданов заявил, что украинские силы уже задействовали часть своих резервов для выполнения операции, противник же в отчаянии развернул уже даже те резервы, которые должны быть задействованы в октябре.

"Вопреки тому, что Российская Федерация декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", — подчеркнул глава ГУР.

Он заявил, что 25-я российская общевойсковая армия, уже переброшенная на Лиман и Купянск, имеет лишь 55% техники от необходимого количества, а личный состав наполнен лишь на 80%.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска взыскали резервы под Марьинку Донецкой области, пытаются штурмовать позиции ВСУ, но понесут и отходят.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупационная армия замедлила наступление на Купянском направлении. Вероятно, русские перегруппировываются.

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