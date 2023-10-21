Буданов рассказал о личном участии в боевых выходах во время войны

Глава разведки уверен, что такая тактика оправдана, если она приносит результат.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что непосредственно участвовал в боевых выходах во время войны, чтобы подбодрить и мотивировать бойцов.

Об этом он заявил в фильме Дмитрия Комарова " Год Харьковщина ".

"Иногда оно (присутствие – ред.) обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов – ред.)", — заявил Буданов.

На вопрос о том, что таким образом он рисковал во время войны покинуть страну без главы разведки, Буданов ответил, что этот вопрос риторический.

"Если это дало положительный результат, значит, это было сделано правильно. Если результата положительного не имеет, значит были ошибки. Победителей не судят. Это давняя мудрость, но она правильная", — заявил Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кирилл Буданов рассказал о большом "ментальном поражении" кафиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кирилл Буданов во время одной спецоперации убедил 19 военных армий России сдаться в плен.

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