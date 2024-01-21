Буданов рассказал о состоянии своей жены после отравления

Марианна Буданова все еще нуждается в лечении.

Жена руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова все еще проходит лечение после отравления.

Об этом глава ГУР сообщил в интервью Financial Times.

"Она лечится, ей уже лучше", — отметил Буданов, отвечая на вопрос о состоянии здоровья его жены Марианны, пострадавшей от отравления тяжелыми металлами.

При этом он отказался уточнить, кто именно был целью отравления – он или его жена.

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По предварительной информации спикера ГУР Минобороны Андрея Юсова, Марианна Буданова находится в удовлетворительном состоянии.

"Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, благодаря профессиональности украинских врачей сейчас все хорошо", — сказал он.

Тогда же Юсов уточнил, что идет внутреннее расследование, которым занимается подразделение собственной безопасности ГУР Минобороны.

Об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами стало известно 28 ноября 2023 года. Ее госпитализировали, когда состояние здоровья стало резко ухудшаться. Предполагают, что яд мог попасть в организм с едой.

Впоследствии стало известно, что вместе с супругой Буданова отравили еще несколько работников ГУР. Их симптомы появились позже.

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