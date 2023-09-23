Буданов рассказал о своем обучении в Острожской академии и назвал тему диссертации

Кирилл Буданов недавно подал документы на поступление в аспирантуру Острожской академии.

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал подробности о своем обучении в Острожской академии на факультете "Политология". По его словам, он будет писать докторскую диссертацию.

Об этом он рассказал в интервью The Drive.

Так, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Кирилл Буданов идти в политику после окончания учебы, он ответил:

"Вы не правы. Я объясню. Я пишу там свою докторскую диссертацию", — сказал глава ГУР.

Кирилл Буданов также раскрыл тему своей диссертации: "Глобальное взаимодействие между спецслужбами по всему миру, их влияние на свою внутреннюю политику".

Журналист заодно поинтересовался, планирует ли руководитель разведки написать книгу после войны в Украине.

"Я сначала напишу докторскую. И согласно календарному плану, который они мне предоставили, у меня есть два года", — резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, Кирилл Буданов удивил заявлением о смерти Пригожина.

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