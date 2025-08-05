Буданов рассказал о своих планах после завершения войны

Кирилл Буданов / © Getty Images

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Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, отправится ли на отдых после завершения войны. По его словам, ему может понадобиться несколько дней.

Об этом Буданов сказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай для канала RAMINA.

«В лес не поеду, покой мне не нужен. Несколько дней несколько отдохнуть смогу. Так бы хотелось», — отметил он.

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Журналистка также спросила, каков идеальный отдых для руководителя ГУР.

«Его не существует. Я не могу, не могу полностью отойти от работы. Еще раз говорю, я руководитель, здесь проблема другая», – констатировал он.

Вместо этого, добавил Буданов, это не распространяется на его подчиненных.

«Подчиненных я иногда насильно, как говорится, заставляю людей идти отдыхать, менять картинку, потому что вижу, что не вытягивают психоэмоционально. Это не редкие случаи, просто: "Завтра ты на отдых. Поедешь туда, на тебе все, чтобы ты не говорил, что ты не готов, и что-то там не собрал и так далее", - сказал Буданов.

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Напомним, Буданов рассказал, сколько женщин работают в Главном управлении разведки Украины.

«Единственное, что могу сказать, что процент женщин как у оперативных, так и у боевых (в боевых там немного медленнее, а у оперативных немного быстрее по сравнению с боевыми), но значительно увеличивается. И эта тенденция, она длится довольно долго», — отмечает глава ведомства.