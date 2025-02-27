Буданов рассказал об агентурных проникновениях российских шпионов в ГУР

ГУР активно сотрудничает с СБУ по борьбе с угрозами.

Во время полномасштабного вторжения Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) не выявило никаких агентурных проникновений российских шпионов.

Об этом рассказал начальник ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию " Укринформ ".

"У нас таких случаев на таком уровне точно не было. Здесь есть управление собственной безопасности, департамент собственной безопасности уже. Это их задача – не допускать агентурное и не только проникновение сюда", — сказал он.

Глава ГУР подчеркнул, что задержание Козюры является личной победой для главы СБУ Василия Малюка, профессионально раскрывшего одно из самых мощных агентурных проникновений.

Отвечая на вопрос о взаимодействии с СБУ, Буданов заявил, что между ведомствами существуют "нормальные рабочие отношения", а также отметил активное сотрудничество в рамках Комитета по разведке.

Напомним, в СБУ сообщали, что разоблачили в своих рядах и задержали чиновника, который оказался крысой ФСБ. Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что было задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности вражеского агента.

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