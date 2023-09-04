Буданов рассказал, почему Россия в начале вторжения не смогла захватить небо

Украинские Воздушные силы были предупреждены об атаке и успели передислоцироваться.

В первые дни полномасштабного вторжения российские захватчики смогли поразить всего 20% авиационной инфраструктуры, поэтому не смогли добиться преимущества в небе.

Об этом в интервью для фильма "Сбитые летчики России" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего перечня, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации" ", – отметил Буданов.

Буданов сообщил, что украинские воздушные силы были предупреждены об атаке и успели передислоцироваться. Как следствие, результат не отвечал задачам, поставленным перед воздушно-космическими силами РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что российский летчик, перешедший на сторону Украины, впервые заговорил и обратился к гражданам РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что ГУР впервые показало российского пилота, угнавшего Ми-8 и перешедшего на сторону Украины.

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