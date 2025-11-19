Буданов рассказал, сможет ли Путин захватить Донетчину: что сказал

Кирилл Буданов

Основной задачей противника остается полная оккупация Донецкой области. Руководство РФ поставило перед своими войсками срок — весна 2026 года.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов эксклюзивно в интервью 24 Каналу.

«Россияне поставили своей целью полную оккупацию Донецкой области, хотят это сделать, чтобы не раскрывать, как говорится, государственную тайну, — весной 2026 года. Это нереально. Полная оккупация Донецкой области даже расчетливо нереальна в такие сроки никак», — подчеркнул Буданов.

По словам Буданова, на Южном направлении цель россиян — подойти вплотную к Запорожью.

«Цель себе это ставят — начать артиллерийский и дроновый террор, чем заставить и военное командование отходить с левобережья, а гражданское население покидать город», — пояснил Буданов.

Глава ГУР сравнил это с тактикой, ранее примененной в Покровске. При этом он опроверг распространенные в медиа заявления о критическом приближении врага к Запорожью: «Там как раз с обороной гораздо лучше ситуация, чем, к сожалению, на востоке».

Относительно Сумщины, Буданов подтвердил, что россияне преследуют цель создания так называемой «буферной» или «санитарной» зоны вдоль границы.

«Это усилия. Пока не удается, как вы видите», — констатировал Буданов, отмечая безуспешность этих усилий.

Кроме того, Буданов отметил, что речь пока не идет о каких-либо попытках оккупантов захватить Одесщину и Николаевщину.

Ранее эксперты ISW проанализировали ситуацию в районе Покровска Донецкой области. Да, украинские войска продолжают удерживать фланги так называемого «кармана». Российские же оккупационные силы пытаются продвинуться вперед.

Также появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 11 ноября. Есть продвижение РФ на Донбассе и Запорожье.