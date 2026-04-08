Буданов разблокировал Раду: нардеп рассказал об инициативах главы ОП

Реклама

В частности, новый формат коммуникации, предложенный Будановым, коренным образом изменивший отношения Банковой и парламента. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан.

«Это очень важно, что офис президента так глубоко общается с парламентом. То есть имеется в виду, не спускает какие-либо задачи или директивы, а просто разбирается, задает вопросы. Это глава Офиса президента делает. И это исключительно положительно характеризует такой подход, потому что видно, что человек хочет найти результат», – подчеркнул нардеп.

Алексей Мовчан подчеркнул, что Буданов изменил самую сущность взаимодействия между ветвями власти. Это, в свою очередь, позволило разблокировать голосование за критически важные для государства законопроекты.

Реклама

«Собственно, все эти законы - это все о законопроектах относительно евроинтеграции, МВФ, Всемирного банка и т.д. То есть это не просто о каких-то вещах, а об очень важных. И собственно это определенное потепление между парламентом и Офисом президента. В первую очередь главой ОП, потому что он проявляет такую инициативу», - резюмировал Мовчан.