Буданов с женой пришел на Пасху в церковь: как отреагировали украинцы в Сети

Кирилл Буданов с супругой

Глава Офиса президента Кирилл Буданов вместе с супругой Марианной посетили церковь на Пасху. Во время празднования супруги выглядели сдержанно и гармонично. Кирилл Буданов выбрал черный костюм и рубашку, а его жена — темный образ с цветочным платком.

Кирилл Буданов поздравил украинцев с Пасхой на своей странице в Инстаграм, пожелав тепла, покоя и энергии для борьбы за свободную Украину.

Буданов с женой

Буданов с женой

Однако в Сети мало кто обратил внимание на поздравления. Настоящие словесные баталии были совсем о другом. В частности, аудитория буквально разделилась на «сторонников» и «противников» Будановых.

Критиковали одежду супругов:

А чего они одеты как на траур или похороны? Немного с образами переборщили

Некоторые даже заметили, что платок Марианны Будановой очень похож на изделие Gucci за 540 долларов (около 23 тысяч гривен).

Жена Буданова

Некоторые иронизировали:

Пан Буданов на Рамине женат?))

Однако подавляющее большинство комментариев были положительными.

С Пасхой вашу семью, пан Генерал!!! Спасибо за Все!!! Слава Украине

Дай Бог им любви!

У них любовь, это главное! Они счастливы — это очевидно! И не надо ей завидовать! Буданов крутой!

Хорошая пора. С праздником.

Люди добрые, это прекрасная молодая украинская семья!

Семья патриотов Украины. Пану Кириллу особое спасибо за его огромный вклад для защиты, для победы нашего народа. Люди, что вы пишете? Что с вашим разумом и совестью?

Он красавчик. И жена красавица. Цвет и гордость нации. На таких лидерах, как Буданов, все и держится. Здоровья и счастья их семье.

Что известно о жене Кирилла Буданова

Кирилл Буданов женился на Марианне в 2013 году.

Супруга Буданова по специальности психолог. С 2015 по 2017 год она занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале.

Ранее Марианна баллотировалась в депутаты Киевсовета и была советником Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.