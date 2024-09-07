Буданов считает, что Telegram угрожает национальной безопасности Украины

Буданов не поддерживает закрытие Telegram в Украине, но считает важным деанонимизировать владельцев каналов.

Мессенджер Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины, и хотя его закрытие технически сложно, это все же возможно.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Хартия.

"Telegram — это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю совершенно прямо, и мы это даже документально делали", — сказал он.

Он сообщил, что по результатам исследований военной разведки, Telegram на сегодняшний день является основным источником получения информации в украинском обществе.

Буданов не одобряет идею закрытия или блокировки Telegram в Украине, но считает важность раскрыть личности владельцев каналов в этом мессенджере.

"Я выступаю за то, чтобы "офизить" все телеграмм-каналы. Если ты хочешь транслировать какие-то новости — пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность (перед подписчиками — ред.)", — сказал глава ГУР.

Буданов считает, что блокировка Telegram, как это было сделано с Одноклассниками и ВКонтакте, является технически сложной, но возможной задачей. При этом, по его мнению, соцсеть X (бывший Twitter) не представляет угрозы национальной безопасности.

Напомним, 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий регулировать деятельность платформ, в частности Telegram, для контроля распространения массовой информации.

В конце марта Юрчишин сообщил, что представителям государственных органов и органов местной власти в Украине могут запретить иметь аккаунты в Telegram. Такое табу предлагают, если этот мессенджер будет признан непрозрачной сетью.

Заметим, как заявили в ГУР Минобороны Украины в феврале, Россия массово скупает украинские Telegram-каналы и вербует влиятельных граждан государства для дестабилизации ситуации внутри страны в рамках спецоперации Майдан-3.

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