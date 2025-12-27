Буданов сделал неутешительный прогноз о ракетно-дроновых ударах России

Российская воздушная атака на Украину / © tsn.ua

Реклама

Российский военно-промышленный комплекс выполняет и перевыполняет планы по изготовлению ракет и ударных дронов, поэтому воздушные атаки на Украину не прекратятся.

Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью «Суспільному».

Виг отметил, что в первый год полномасштабного вторжения государство-агрессор действительно почти исчерпало запасы своих ракет, которые были в то время.

Реклама

«Если помните, был почти год, когда все эти удары были достаточно эпизодическими — это был 23-й год до, примерно, апреля 24-го. Ракетные удары тогда были достаточно редким явлением, шахеты использовались единично», — напомнил глава ГУР.

Однако, по словам Буданова, с тех пор российская военная промышленность вышла на пик своей мощности, на котором до сих пор находится.

«Они полностью выполняют, а очень часто и перевыполняют планы», — подчеркнул он.

При этом, отметил глава ГУР, к производству дронов и ракет ни Иран, ни Северная Корея никакого отношения не имеют.

Реклама

Кирилл Буданов добавил, что при таком производстве ракет и дронов, которое наладило государство-агрессор, массированные ракетные удары по энергетике Украины, которые начались еще осенью, будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 27 декабря армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общем — 559 воздушных целей.