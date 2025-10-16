ТСН в социальных сетях

Украина
552
1 мин

Буданов сделал тревожное заявление об угрозе рядом с Украиной

Буданов предупредил украинцев, что абсолютно мирной жизни в ближайшие годы не будет.

Светлана Несчетная
Кирилл Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов / © Getty Images

Украинцам следует готовиться к тому, что в ближайшие годы не будут мирными.

Об этом главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал на Киевском международном экономическом форуме.

Глава ГУР подчеркнул, что не подразумевает постоянные боевые действия, а говорит об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.

«К сожалению, или к счастью, нашему обществу придется осознать, что абсолютно мирная, без каких-либо угроз жизнь в ближайшие годы вряд ли будет. Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно, нет, речь не об этом. А о том, что мы должны быть готовы к отпору, вооруженному отпору, в любой момент. Это будет, как говорится, и вызов, и наша возможность. Для нашего общества имеется в виду. И с этим придется жить», — объяснил Буданов.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что Россия может объявить новую мобилизацию, и это, к сожалению, реальная угроза.

552
