Буданов сделал заявление о мобилизации и ТЦК: детали

Кирилл Буданов в интервью The Times объяснил неизбежность и безальтернативность мобилизации в Украине.

Дмитрий Гулийчук
Буданов обещает бороться с «эксцессами» во время мобилизации

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов пообещал бороться с эксцессами со стороны работников ТЦК во время мобилизации.

Об этом он сказал в интервью The Times.

В издании отмечают, что украинцы, надеющиеся, что Буданов может изменить предварительный подход к мобилизации, будут разочарованы.

«Набор добровольцев не способен покрыть требуемое армии количество людей. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей вступать добровольно (в ряды ВСУ — Ред.)», — сказал глава ОП.

В то же время Буданов пообещал бороться с «эксцессами» со стороны работников ТЦК «всеми возможными способами», но уточнил, что мобилизация должна продолжаться.

«Мы ведем ужаснейшую полномасштабную, тотальную войну на данный момент. Войну, в которой участвуют миллионные группировки. Иного пути нет. Иначе страна просто падет», — подчеркнул он.

Ранее Кирилл Буданов высказался о возможных изменениях в сфере мобилизации и работе ТЦК.

