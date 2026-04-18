Буданов сделал заявление о мобилизации в Украине
Глава ОП отмечает, что план по мобилизации выполняют, но есть нюанс.
Украина в течение последних полугода выполняет минимальный план мобилизации. Трудности возникают, но они закономерны и являются следствием продолжавшейся войны.
Об этом рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью молдавскому изданию «Маленькая страна».
«Проблемы с набором людей на войну, после того как война длится уже 12,5 лет, — это абсолютно закономерное развитие событий», — подчеркнул Буданов.
По словам руководителя ОП, «хоть очень сложно», но ситуация контролируемая. В последние шесть месяцев Украина «справляется с минимальным планом мобилизации».
Это дается не просто. Однако последние полгода команда, которая этим занимается, ей это удается», — добавил Кирилл Буданов.
Заметим, что ранее Буданов резко высказался об уклоняющихся и мобилизации. По его словам, в обществе возник парадокс: желание победы и одновременное уклонение от мобилизации. Глава ОН называет эту ситуацию «большой проблемой».
Напомним, глава подкомитета по вопросам соцзащиты ветеранов Анатолий Остапенко отмечает, что снижения мобилизационного возраста можно избежать . По его словам, в стране есть мобилизационный ресурс среди военных пенсионеров и работников силовых структур. Благодаря этому не придется не снижать мобилизационный возраст.