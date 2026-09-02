Буданов сделал заявление о стрельбе в Киеве с участием силовиков

Кирилл Буданов.

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В среду, 2 сентября, на Левом берегу Киева произошла стрельба. Расследованием инцидента уже занимаются Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии «РБК.Украина».

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По его словам, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование.

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«Но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы», — подчеркнул Буданов.

Стрельба в Киеве — что известно

Утром в Сети появились видео стрельбы на Березняк на Левом берегу Киева. Некоторые Telegram-каналы происшествия начались еще ночью и продолжались с утра. Ресурсы связывали этот инцидент с СБУ и ГУР. На кадрах видны вооруженные люди в снаряжении, похожем на то, которое используют украинские спецслужбы.

Впоследствии СБУ сделала первое заявление. Отмечается, что во время спецоперации по предотвращению теракта на российского оппозиционера на них напала группа лиц, принадлежащих одному из подразделений Сил обороны. Чтобы прекратить нападение, на место происшествия вызвали спецподразделение «Альфа». Во время вооруженного сопротивления правоохранители открыли огонь. Несколько нападавших получили ранения. Всех их задержали.

Отметим, сегодня утром в СБУ заявили, что спецслужбы РФ готовили теракт против лидера российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости.

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