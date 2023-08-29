Буданов предположил, смогут ли оккупанты защититься от украинских морских дронов

Эффективное оружие – морские дроны-камикадзе, применяемые для поражения объектов возле оккупированного Крыма. Достигать целей не мешает даже то, что российские войска уничтожают более половины.

Об этом глава Главного управления разведки Украины сказал в интервью "Крым.Реалии".

Морские дроны – угроза для флота РФ

Как отметил глава СБУ Василий Малюк в комментарии CNN, эти дроны атаковали Керченский мост, большой десантный корабль "Оленьогорский горняк" и танкер SIG. Буданов подчеркнул, что точное количество дронов, которые есть у Украины, назвать нельзя. Но их действительно много.

"Насколько это эффективно работает? Поскольку есть реальные причиненные потери, и цена такого дрона, и цена боевого корабля – несравнима, можно сказать, что это достаточно эффективный способ", – уверяет глава разведки.

Да, возможно, россияне и уничтожают 70% этого оружия, но 30% составляют большую проблему для них.

По словам Буданова, даже если враг уничтожит такой дрон рядом с российским кораблем, он отправится на длительный ремонт. Следует упомянуть историю, когда морские скутеры вошли в акваторию бухты Севастополя. Тогда морской дрон был ликвидирован на подходе к фрегату "Адмирал Эссен".

"Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, вроде бы. Но от взрывной волны – поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд достаточно мощный – и осколками было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, определенная электроника, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт, 3,5 месяца простоял в доке", – заметил глава ГУР МО Украины.

Естественно, морские дроны – не оружие наступления, но они хороши для сдерживания флота противника. Буданов акцентирует: их использование привело к тому, что российские корабли не выходят за рейд Севастополя.

"Корабли просто не могут никуда выйти. Они покинули северную часть Черного моря, западную часть Черного моря. Они просто прячутся за углом, за поворотом Крыма, юго-восточной частью. И все. Быстро заходят, пополняют запасы, уходят. Вот все, что они могут сделать", – отметил глава ГУР МО.

Напомним, в последнее время все чаще сообщается об обстрелах во временно оккупированном Крыму, уничтожающих российскую технику на территории полуострова. Так, в сеть попал снимок того, как выглядит теперь полигон ПВО в Крыму, который атаковали ранее.

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