Буданов снова студент - он подал документы на поступление в аспирантуру Острожской академии

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов подал документы на поступление в аспирантуру Острожской академии на "Политологию".

Об этом пишет "Общественное".

По данным рейтинговой таблицы, Кирилл Буданов первый в списке на специальность "Политология". Форма обучения – вечерняя.

"В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий Валерий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. Здесь достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине", — рассказал "Общественному" ректор Острожской академии, Герой Украины Игорь Пасечник.

Он также добавил, что Буданов пока допущен в аспирантуру. Приказа о зачислении еще нет.

"Острожская академия сейчас входит в тройку лучших университетов не только в Украине. Если УКУ частный университет, то остались Киево-Могилянская академия и Острожская академия. Вполне закономерно, что к нам идут поступать. Тем более, что у нас такая специальность как "Национальная безопасность" "и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", — добавил Игорь Пасечник.

Напомним, что после спецоперации с российским Ми-8 количество желающих военных РФ сдаться в плен Украине выросло на 70%.

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