Буданов в Давосе сделал заявление о "кардинальном решении войны"

Кирилл Буданов заявил о сдержанном оптимизме относительно завершения войны / © Getty Images

Украина находится на пути к кардинальному решению войны, однако говорить о скором мире некорректно.

Об этом сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов 20 января.

«Максимально интересный вопрос — где мы находимся сейчас. Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая, еще раз хотела бы всем напомнить, является самой кровавой и ужасной войной на территории Европы после завершения Второй мировой. И точно одной из самых кровавых за всю послевоенную историю мира», — подчеркнул Буданов.

Он подчеркнул, что, несмотря на существующее движение, никаких гарантий быстрого завершения войны нет.

«Нельзя сказать, что завтра наступит мир гарантированно. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но делается очень много усилий», — отметил руководитель ОП.

По его словам, ключевая работа ведется со стороны Украины и ее партнеров, в том числе США.

«Прежде всего, предпринимаются усилия с нашей стороны, со стороны Соединенных Штатов Америки. Нравится это кому-то не нравится, но это движение есть. Он действительно существует, и мы действительно продвигаемся», — сказал Буданов.

В то же время он отметил, что результат мирного процесса будет в значительной степени зависеть от позиции Российской Федерации.

«Сможем ли мы добиться успеха в ближайшей перспективе или нет, во многом зависит от Российской Федерации. Вы понимаете, с кем мы имеем дело. Не думаю, что нужны лишние слова в этом вопросе», — добавил он.

Буданов также очертил нынешнее состояние переговорных усилий как осторожно положительное.

«Мы двигаемся. И сдержанный оптимизм — это тот термин, который я использовал бы для четкого определения этой ситуации», — подчеркнул он.

Что сказал Буданов о мирном процессе и усилиях Украины

Отдельно руководитель ОП в Давосе прокомментировал заявления о якобы отсутствии Украины в мирном процессе, назвав такие утверждения некорректными.

По его словам, присутствие Украины на переговорах подтверждается работой украинской делегации с представителями США.

«О присутствии Украины в переговорах свидетельствует работа нашей делегации с американской стороной по мирному соглашению — в частности, над гарантиями безопасности и планом восстановления», — отметил он.

Буданов подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир, достичь которого можно только в сотрудничестве с партнерами.

«Нам нужен справедливый мир, и его можно добиться вместе с партнерами. Поэтому я призываю аккумулировать усилия, организоваться и довести это дело до конца», — заявил он, призвав также отвергнуть какие-либо недоразумения между союзниками.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после очередной атаки РФ для него важно разработать план, как помочь людям, поэтому он пока не летит в Давос.

Тем временем форум в Давосе начался со скандала с россиянами.

Отметим, что Всемирный экономический форум в Давосе (World Economic Forum, WEF) — это ежегодное международное событие. Форум объединяет мировых лидеров государств, правительств, международных организаций, бизнеса, финансовых институций, экспертов и представителей гражданского общества. Главной его целью является обсуждение ключевых глобальных вызовов, в частности безопасности, экономической стабильности, энергетики, технологий, климата и геополитики.