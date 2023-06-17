"Буданов в коме": российские пропагандисты выдали новый фейк

Российские пропагандисты снова распространяют фейки о том, что "раненый" глава украинской разведки Кирилл Буданов якобы находится в коме в одной из немецких клиник.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды и разные пропагандистские Telegram-каналы.

Пропагандисты, "военкоры", Z-каналы быстро сшили новости о якобы руководителе украинской разведки. Они сообщают, что эту информацию рассказали медики заведения немецкому журналу Stern. Впрочем, на сайте издания ничего об этом нет.

Российские ОМП пишут, мол, Буданов получил ранения после ракетного удара по Киеву 29 мая. Большая — она якобы даже попала в соседний с ним кабинет, а на голову разведки упали обломки стены.

Как будто именно после этого руководителя ГУР Украины доставили в Польшу, а оттуда — в Германию. Сейчас пропагандисты ходят фейк о том, что у Буданова "поврежден головной мозг после черепно-мозговой травмы", а "врачи дают нелестные прогнозы".

Роспропагнада придумала историю о том, что Буданов "в коме".

Пропагандисты сообщают, что глава ГУР "получил тяжелое ранение" во время ракетного удара 29 мая.

Рупоры Кремля пишут, что Буданова "лечат в немецкой клинике".

Пропагнада Кремля не устает выдавать фейки о Буданове.

Фейки рупоров Кремля

В начале мая пропаганда РФ распространила в Сети фейки о якобы гибели главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Якобы он "в критическом состоянии находится в главном военном госпитале, где идет борьба за его жизнь", якобы после полученного ранения.

В начале мая в Сети появились фейки о якобы гибели командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. В Минобороны фейки РФ опровергли. Ведь так страна-агрессорка хочет поднять боевой дух окупантов.

После Залужного и Сырского оккупанты "похоронили" Буданова. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов 15 июня возразил фейки о "тяжелом ранении" руководителя ГУР. По его словам, у главного разведчика Украины "Дела прекрасно, прекрасное здоровье, хороший аппетит".

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