Буданов в Офисе Президента заменил политические интриги прагматичным подходом, - Мисюра

«Да, со сменой руководителя Офиса изменился подход к управлению учреждением. Об этом сказали все собеседники. Что самая управленческая модель — вместо политических интриг Ермака появился прагматический подход, к которому привык разведчик Буданов», — пишет Мисюра.

Военный блоггер отмечает, что в Офисе больше нет микроменеджмента, а работа построена на «холодной вежливости и контроле процессов». При этом исполнители имеют постоянный доступ к руководителю для согласования решений.

«Нет этого микроменеджмента, только холодная вежливость и контроль процессов. Контроль с улыбкой и постоянным доступом к себе исполнителей, которым затем нужно утвердить/подписать выполненное. И в короткие сроки, а не как следует искать время и настроение у предшественника», — отмечает блоггер.

Мисюра также считает, что рост рейтинга доверия Буданову является следствием его прагматичной работы, а не политических интриг или торгов.

«Милитаризация Офиса во время войны — логический процесс, который нужно было делать гораздо раньше. И Буданов здесь как раз очень логично продолжить эту милитаризацию, а не использовать должность как для своих каких-то амбициозных целей. И то, что у него растет рейтинг или доверие, — это следствие прагматичной работы, а не политических интриг или торгов», — пишет автор.

По словам офицера ВСУ, Буданов максимально сосредоточился на переговорном процессе, делая ставку на субъектность Украины.

«В очередной раз говорю, что вижу больше именно внешнеукраинской работы, а не работу на какие-то электоральные проценты. Буданов все больше делает ставку на дипломатическую субъектность Украины, а не на какие-либо амбициозные личные планы. Мы видим, что переговорный процесс не стоит на месте, несмотря на войну в Иране. Работа с американцами ведется, а чего стоят всего два подряд обмена на прошлой неделе?» – подчеркивает Мисюра.

Напомним, с начала года благодаря договоренностям украинской переговорной группы во главе с Будановым удалось провести три масштабных обмена пленными. Аналитики отмечают, что Буданов смог сломать установившуюся практику, когда обмены пленными происходят уже после завершения войны.