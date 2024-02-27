Буданов входил в элитное подразделение ЦРУ: в NYT сообщили, чем он занимался

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов входил в элитное подразделение "Отряд 2245", которое готовило Центральное разведуправление США.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Буданов был одним из офицеров подразделения, захватывавшего российские беспилотники и средства связи, чтобы техники ЦРУ могли перепрофилировать их и сломать шифровальные системы.

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"Генерал Буданов был восходящей звездой в подразделении 2245. Он был известен смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ. Агентство подготовило его, а также сделало экстраординарный шаг, отправив на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр после того, как он получил ранение правой руки во время боев на Донбассе", – говорится в статье.

В публикации указано, что во время одной из операция переодетый в российскую форму Буданов повел спецназовцев через узкий залив на надувных катерах, высадившись ночью в оккупированном Крыму. Их там ждал элитный российский спецназ. Украинцы дали отпор, ликвидировав нескольких вражеских бойцов, в том числе и сына генерала. После этого украинцы отступили к береговой линии, погрузились в море и часами плыли к контролируемой Украиной территории.

"Это была катастрофа. В публичном обращении президент Путин обвинил украинцев в подготовке теракта и пообещал отомстить за гибель российских боевиков", – отмечается в публикации.

Авторы отмечают, что партнерство ЦРУ с украинцами было настолько успешным, что спецслужба изъявила желание повторить его с другими европейскими спецслужбами, ориентированными на противодействие России.

Напомним, NYT также информировало, что ЦРУ и украинские спецслужбы создали в Украине 12 тайных объектов и две базы вдоль границы с Россией, на которых проходит перехват важных сведений с коммуникаций врага. Кроме того, ЦРУ в 2016 году начало тренировать элитный украинский десантный отряд, известный как подразделение 2245.

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