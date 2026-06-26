Буданов вскрыл, когда может произойти новый обмен пленными с РФ

Кирилл Буданов

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В ближайшее время между Украиной и Россией может произойти очередной обмен военнопленными.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во время встречи со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Обмен пленными — заявление Буданова

Общаясь со студенчеством, руководитель ОП озвучил ожидания возвращения украинских бойцов домой. В частности, он отметил:

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«Даст Бог увидеть на днях обмен».

Во время встречи Кирилла Буданова также спросили, существуют ли для него какие-то «красные линии», из-за которых он никогда бы не переступил ради возвращения людей.

В ответ на вопрос о «красных линиях» в вопросе обменов, Кирилл Буданов отметил, что человеческая жизнь бесценна. Руководитель Офиса Президента подытожил, что для него так же нет ничего, чем можно было бы пренебречь ради спасения людей.

Война в Украине — последние новости

Напомним, предварительный обмен пленными состоялся еще 5 июня. Тогда Украина вернула домой еще 186 своих граждан, которых удалось вырвать из российской неволи. Некоторые из этих людей находились во вражеских тюрьмах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Всего с начала полномасштабной войны благодаря усилиям переговорщиков было уволено уже 9445 украинцев.

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