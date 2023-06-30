Буданов высказался о деоккупации Украины в 2023 году: возможно ли это

Глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов отмечает, что ВСУ выйдут на административные границы Украины. Однако только Бог может дать гарантии, что это произойдет в нынешнем году.

Такое мнение главный украинский военный разведчик высказал в интервью War Zone.

"Наша позиция неизменна. Мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Так что мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в этом году", — заявил руководитель ГУР.

В уточнение, будет ли освобождена Украина от российских оккупантов уже к концу 2023-го, Буданов подчеркнул, что "в таких вопросах такие гарантии может дать только Бог".

Напомним, член исследовательского центра Council of Foreign Relations Гидеон Роуз заявлял, что контрнаступление и выход на границы 1991 года не завершат войну в Украине. Ведь страна и дальше будет находиться рядом с враждебным соседом.

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