Буданов заинтриговал заявлением об общении с российскими пилотами

После успешной операции украинской разведки "Синица", во время которой российский пилот перегнал вражеский вертолет в Украину, ГУР ведет переговоры с еще несколькими пилотами страны-агрессора.

Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, раскрыть детали он, конечно, не может, но такое общение с этими лицами продолжается.

"Подобное общение у нас как шло с еще несколькими лицами, так и продолжается. Случившееся (операция "Синица" — ред.) просто придаст уверенности тем людям, которые еще сомневаются", — сказал Буданов.

Кирилл Буданов также прокомментировал то, как в РФ отреагировали на "внештатную ситуацию" и приняли ли там какие-либо дополнительные меры безопасности и охраны.

"Они расстроены, давайте скажем так. ФСБ начала еще активнее работать. Это примитивные методы и ничего хорошего это в принципе не даст", – сказал руководитель ГУР.

Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов также анонсировал новые операции, подобные истории российского пилота, который перегнал вертолет Ми-8 в Украину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "История спецоперации ГУР под кодовым названием "СИНИЦА" — Андрей Юсов".

Читайте также: