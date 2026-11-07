Буданов заплатит штраф за использование русского языка: что известно

Кирилл Буданов.

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов уплатит штраф за использование русского языка во время событий в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.

Об этом сообщила языковая омбудсменка Елена Ивановская.

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«Закон о языке существует для того, чтобы работать, а не раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных хейт-штормов. В этой конкретной истории все надлежащие юридические процедуры уже запущены», — подчеркнула она.

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По ее словам, коммуникация с «фигурантом инцидента произошла спокойно, без лишнего пафоса и в рамках правового поля». Буданов признал нарушение языкового законодательства «без попыток найти оправдание или включить защитные реакции».

В то же время Ивановская призвала не превращать эту ситуацию в волну хейта в социальных сетях.

На видео, обнародованных после инцидента в Петропавловской Борщаговке 2 ноября, слышно, как Кирилл Буданов во время разговора с протестующими кое-где переходит на русский язык.

Отметим, что использование русского языка при исполнении служебных обязанностей должностному лицу грозит штраф от 3 400 до 6 800 грн. За повторное нарушение в течение года — до 11 900 грн.

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Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке возле дома, где временно находились нацгвардейцы, возвращенные после самовольного ухода из части, вспыхнули столкновения. Вечером на место прибыл глава ОП Кирилл Буданов. Во время общения он общался с присутствующими на русском языке. Видео распространили в соцсетях и вызвало негодование.

Кроме того, Буданов пообщался с 14-летним подростком, который во время беспорядков оказался на территории дома, потому что «пришел с пацанами». Известно, что чиновник общался по телефону с родственниками парня.

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