Буданов "засветил" огромный шрам на руке: что с ним произошло (фото)

Кирилл Буданова / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов зажег шрам на своей руке. Это произошло, когда он получал награду от главы ГСЧС Андрея Даника за проведение спасательной операции в Киеве. Речь идет о тушении пожаров в Киеве после массированной атаки РФ в ночь на 10 июня. Тогда для тушения ГУР предоставило два своих вертолета КА-52.

Украинский политолог и блоггер Кирилл Сазонов прокомментировал фото с поврежденной рукой Буданова.

По его мнению, на фото Буданова видны последствия ранения.

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«Что у Кирилла Буданова с рукой? Обратите внимание на фотографии его награждения за помощь в ликвидации последствий ракетного удара. Права рука имеет явные признаки серьезного повреждения. Его состояние здоровья не комментировалось публично. Разве что он сам в некоторых интервью давал минимальную информацию», — отмечает эксперт.

По мнению Сазонова, по внешним признакам это похоже на шрам от серьезного ранения правого плеча.

«Точно повреждены мягкие ткани. Если присмотреться к его осанке, то можно заключить, что повреждены также суставы. Подвижность сохранена, так что нервный пучок не задет. В общем, функция руки не нарушена», — напоминает эксперт.

В частности, аналитик упомянул об интервью Буданова двухлетней давности, где он кратко рассказал о нескольких своих ранениях. Во время третьего пуля попала в руку и выбила локтевой сустав, в результате чего рука плохо сгибается.

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Заметим, что руководитель ГУР не раскрывал подробностей, как получил ранение, лишь вспоминал, что произошло на Донбассе.

Сазонов предполагает, что самым тяжелым было второе упомянутое ранение. После подрыва противопехотной мины Буданову пробило спину и шею. Один из обломков так и остался в теле близ сердца, поскольку доставать его опасно для здоровья, утверждает эксперт.

«Как он после этого прошел пять километров до точки эвакуации — одному Богу известно. Адреналин делает с людьми удивительные вещи. Сам разведчик соглашается с тем, что ранение тяжелое, но жить можно. Что здесь добавить? Возможности человеческого организма способны поражать. Впрочем, важно учитывать и человека, который не ломается даже в таких ситуациях», — рассуждает Кирилл Сазонов.

Ранее мы писали, как ГУР стало одной из самых сильных разведок в мире.

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