Буданов заявил, что супруга живет с ним в рабочем кабинете

Руководитель ГУР уточнил, что его супруга не работает в Главном управлении разведки.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что его жена Марианна проживает вместе с ним в его рабочем кабинете.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

На вопрос журналистки, есть ли у руководителя ГУР время на простые моменты человеческого счастья, Буданов ответил: "Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете. 24 на 7. Раньше я шел на работу и возвращался, а сейчас ...".

Однако Буданов уточнил, что его жена не работает в ГУРе.

Также он вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения на день рождения подарил жене бумажный цветок, сделанный из стикеров собственными руками, ведь настоящих цветов тогда не было нигде.

Ранее Кирилл Буданов назвал цель высадки ГУР в Крыму и анонсировал наземную операцию.

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