Буданов заявил о приговоре для российских тиранов — что именно сказал

Буданов назвал Бучу, Быковню и Сандармох звеньями российского террора

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что все, кто причастен к российскому террору и военным преступлениям против украинцев, неизбежно понесут ответственность.

Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что тиранические режимы всегда завершаются массовым насилием и трагедиями, а современная Россия, по его словам, продолжает эту историческую практику репрессий и убийств.

Буча, Быковня, Сандармох — символы русского террора.

«Тирания начинается со страха и молчания, а заканчивается массовыми могилами. Сандармох, Быковня, Буча — звенья одной цепи российского террора», — отметил он.

Глава ГУР также подчеркнул, что Украина сегодня способна сопротивляться агрессии и ежедневно уничтожает силы противника на фронте.

«Наш ответ агрессору — это ежедневная ликвидация врага на подступах к нашей свободе. Наша субъектность — лучший мемориал не дожившим. Каждый тиран получит свой приговор — справедливый и неотвратимый», — добавил Буданов.

Он подчеркнул, что борьба за победу Украины должна продолжаться до полного завершения войны.

Ранее руководитель ОП Кирилл Буданов сделал заявление о мобилизации 18-25-летних мужчин в Украине. Он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться.

Буданов также пообещал бороться с «эксцессами» со стороны работников ТЦК «всеми возможными способами». При этом, добавил он, мобилизация в Украине должна продолжаться.

