Буданов знает, кто стоит за отравлением его жены, и пообещал "ответные действия"

Также он рассказал о ее состоянии здоровья.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что знает, кто стоит за отравлением его жены Марианны.

Об этом генерал-лейтенант сказал французскому изданию Liberation.

"Конечно, знаю", – ответил глава ГУР на соответствующий вопрос.

Также Буданов рассказал о состоянии здоровья его избранницы.

"Моей жене уже лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне сложно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут", — добавил он.

Жена руководителя ГУР Марианна Буданова / Скриншот с видео

Напомним, 28 ноября в 2023 году стало известно об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами. Ее госпитализировали, когда состояние здоровья стало резко ухудшаться. Предполагают, что яд мог попасть в организм с едой. Впоследствии стало известно, что вместе с супругой Буданова отравили еще несколько работников ГУР. Их симптомы появились позже.

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