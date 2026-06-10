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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Буданову доверяют 70% украинцев, - опрос КМИС

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов вошел в число публичных деятелей, которым украинцы доверяют больше всего.

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Буданову доверяют 70% украинцев, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют результаты нового всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования, Буданову доверяют 70% опрошенных. Баланс доверия составляет +48%, что является одним из самых высоких показателей среди всех участников опроса.

Интересно, что доверие украинцев к Кириллу Буданову остается стабильно высоким несмотря на его переход на должность руководителя Офиса президента. По сравнению с январем 2026 его показатели сохраняются на уровне 70%, что является свидетельством стабильности доверия.

В КМИС отмечают, что представители сектора безопасности и обороны, к которым авторы рейтинга относят и Буданова, пользуются наибольшей поддержкой украинцев. Социологи связывают это с высоким общественным запросом лидеров, которые ассоциируются с защитой государства и принятием решений в условиях войны.

Опрос проводился с 7 мая по 3 июня 2026 методом телефонных интервью. В исследовании приняли участие 1015 совершеннолетних граждан Украины, проживающих на подконтрольной правительству территории.

Напомним, в марте 2026 года опрос Центра SOCIS также отнес Кирилла Буданова в число лидеров общественного доверия среди украинцев.

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Дата публикации
Количество просмотров
20
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