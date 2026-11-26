Кирилл Буданов

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Во время Конгресса местных и региональных властей на Закарпатье главе Офиса президента Кириллу Буданову напомнили о его знаменитом красном блокноте с надписью «Список пида*ров 2026». Один из присутствующих пошутил, что забеспокоился после того, как чиновник посмотрел на него и что-то записал.

Соответствующее видео опубликовало в Instagram издание «Новости Live».

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На записи один из участников встречи обратился к Буданову и рассказал, что заметил его внимание в начале мероприятия. Мужчина предположил, что глава ОП мог записать что-то о нём, и с юмором связал это со знаменитым блокнотом Буданова.

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«Я заметил, что в начале вы посмотрели на меня и что-то записали. Из ваших интервью знаю, что это ни к чему хорошему не приводит», — пошутил он. Его слова вызвали смех присутствующих.

Буданов в ответ улыбнулся и заверил мужчину, что ему ничего не грозит: «В вашем случае будет сделано исключение».

Напомним, ранее Кирилл Буданов с юмором прокомментировал свой красный блокнот с надписью «Список пид*расов 2026». Когда его спросили, можно ли узнать, кто попал в этот список и по какому принципу туда заносят людей, он отказался раскрывать подробности, но намекнул, что список немаленький.

«Нельзя. Но он толстый, я вам так скажу. Он, в принципе, толстенький такой блокнотик. Я же пишу всё-таки, так что он наполняется», — рассказывал Буданов.

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