Будапешт "дожал" соглашение о правах венгров на Закарпатье: на какие уступки пошла Украина

Язык, школы и топонимы: Радио Свобода раскрыло детали 20-страничного соглашения между Украиной и Венгрией / © ТСН

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Киев и Будапешт согласовали 11 пунктов по правам венгерского нацменьшинства на Закарпатье.

О достижении компромисса накануне, 3 июня, официально заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр. 20-страничный документ из 11 пунктов попал в Радио Свобода.

Уступки в образовательной сфере

Учебные заведения с классами нацменьшинств получат статус «школы нацменьшинства». Они смогут дублировать вывески на венгерском языке, а директор или его заместитель обязательно должны владеть им.

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Учащиеся классов с обучением языкам нацменьшинств смогут использовать их при выполнении других форм взаимодействия между собой и с учителями.

Официальные документы об образовании могут дублироваться на языке меньшинства по просьбе родителей.

Для выпускников, обучавшихся языку нацменьшинства, задачи внешнего независимого оценивания могут переводить на соответствующий язык, кроме тестов по украинскому языку и истории.

В то же время, Украина оставляет за собой право расширить перечень предметов на государственном языке в классах, где учатся представители нацменьшинств, если будут заявления двух третей родителей в классе.

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«Украинская сторона считает, что в пределах 11 пунктов стороны в целом достигли согласования основных подходов и формулировок в сфере образования», — говорится в конце раздела об образовании.

Заметим, что именно образовательный блок являлся ключевым предметом спора между Киевом и Будапештом в последние годы.

Общественно-политические и культурные изменения

Второй крупный блок договоренностей касается расширения прав венгерского нацменьшинства в публичном пространстве.

Местные власти

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Местные органы власти на территориях, где венгры составляют значительную часть населения, могут требовать от своих кадров знания языка нацменьшинств или организовывать соответствующие курсы. Соответственно, языки меньшинств могут использоваться в общении с местными органами власти.

Законодательство

Обязательными становятся консультации с нацменьшинствами о проектах законов, касающихся их правового статуса.

Кроме устной и письменной форм использования своего языка, представитель нацменьшинств получает также право пользоваться им в электронной форме.

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Выборы и агитация

Публичные мероприятия — встречи с избирателями или спортивные конкурсы — могут устраивать на их языке.

В рамках подготовки выборов агитация и разъяснение порядка голосования будут дублироваться на языках нацменьшинств. А на местных выборах в местах традиционного проживания нацменьшинств и текст избирательного бюллетеня.

Топонимы и вывески

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В населенных пунктах с нацменьшинствами могут появиться вывески официальных названий на их языках на зданиях органов местного самоуправления, включая областные советы и коммунальные предприятия по соответствующему решению местного совета.

Названия улиц, площадей, скверов и других объектов топонимики будут дублироваться на соответствующем языке.

Символика

Венгерская символика может использоваться на официальных государственных мерах, но не доминировать визуально над украинской символикой и не противоречить законодательству Украины.

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Ранее издание Financial Times сообщило, что Венгрия сняла 17-месячное вето на вступление Украины в ЕС.

Напомним, ранее Петер Мадяр назвал переговоры на экспертном уровне «обнадеживающими» и выразил надежду на скорейшее финальное урегулирование всех технических вопросов.

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