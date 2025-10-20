Будапешт – плохая площадка: Зеленский о переговорах с Путиным, "Томагавки" и 25 Patriot

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Путин звонил по телефону Трампу именно из-за «Томагавков». Глава государства также рассказал, как относится к идее провести встречу с российским диктатором именно в Будапеште.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

ПВО

Он рассказал, что в координации с «соответствующими службами США» Украина имеет диалог с оборонными компаниями по ПВО. Подготавливается контракт на 25 систем Patriot.

Реклама

«Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная. Есть очереди в производстве. И есть то количество систем, которое нужно как можно быстрее, а есть еще та, которая нужна долгосрочная гарантия безопасности. Это 25 систем, которые требуются. Мы много времени были в разговорах с компаниями и в разговорах в Белом доме и лично с президентом (Трампом — Ред.). 25 систем — это запрос от нашей армии, хочу это подчеркнуть, — от Воздушных Сил, именно от ПВО», — сказал Зеленский.

По его словам, эти 25 систем Украина будет получать ежегодно — разное количество в разные годы.

«Белый дом может сменить очередь, если на это будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива — сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения», — добавил президент.

Он отметил, что для покупки «Петриотов» нужны деньги, которых у Украины нет. Поэтому Зеленский предлагает использовать для него замороженные российские активы.

Реклама

«Безусловно, нам тоже нужно работать над другим финансовым источником. У нас есть 28 двусторонних сделок по безопасности со странами на сегодня. Находить финансы и проплачивать предоплату — задача такая, и в рамках этих соглашений это реалистично», — говорит глава государства.

«Томагавки»

«Вторая история — с дальнобойным оружием, а именно с „томагавками“. Президент Трамп публично сказал, что Америке они нужны. По моему мнению, он не хочет эскалации с «русскими» до тех пор, пока не встретится с ними», — лаконично заметил Зеленский.

Будапешт — как площадка для переговоров

Зеленский признал, что не в восторге от идеи проводить переговоры в Будапеште.

«Я не считаю, что Будапешт — лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча», — сказал он.

Реклама

Зеленский признался, что беседовал с советником Трампа Уиткоффом, в котором предлагал альтернативы Венгрии: Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция.

«Потому что мы говорим о мире на Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который повсюду блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы уравновешенное», — сказал президент.

Он обвинял Орбана в том, что тот продвигает мнение о безусловных преимуществах России в этой войне.

«Настроение, что Россия вроде бы выиграет на поле боя, присутствует в тех или иных кругах Соединенных Штатов Америки, равно как и противоположное настроение — Россия ничего не выиграет. Мне кажется, что среди людей, постоянно продвигающих мнение относительно безусловных преимуществ России в этой войне, есть и действующий премьер-министр Венгрии. И когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии к этому, скажем так, адекватное отношение. Хочу напомнить, что когда этот политик ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, мы говорили, что мы не давали ему никаких полномочий, и в конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее», — пояснил Зеленский.

Реклама

Позвонил ли Путин Трампу из-за «Томагавки»?

Зеленский подтвердил, что Путин позвонил Трампу именно потому, что американский президент рассматривал возможность предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Напомним, по информации FT, на встрече в Белом доме Трамп с бранью потребовал от Зеленского сдать Донетчину, угрожая «уничтожением Украины».