Будапешт выдвинул ультиматум Киеву: Венгрия и Словакия готовят общую энергетическую блокаду

Нефтепровод «Дружба» / © Associated Press

Официальный Будапешт грозится прекратить поставки энергоресурсов в Украину, в частности, газ и электричество. Такой шаг Венгрия рассматривает как «ответ» на остановку транзита нефти из РФ через нефтепровод «Дружба», требуя немедленного возобновления прокачки российского сырья.

Об этом пишет ExPro, ссылаясь на заявление руководителя аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергея Гуляша.

Венгрия будет принимать соответствующие меры, если Украина не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил он во время брифинга.

Венгрия также планирует координировать соответствующие шаги со Словакией, которая накануне угрожала остановить поставки электроэнергии в Украину.

Гуляш заявил, что правительство высвободило стратегические резервы нефти после того, как государственная компания MOL обратилась с соответствующей просьбой.

Венгерский маршрут является одним из важнейших направлений для импорта природного газа в Украину, говорится в публикации. По оценкам ExPro, в 2025 году Украина импортировала более 2,9 млрд куб. м природного газа из Венгрии (45%).

Уже в 2026 году доля венгерского направления в общем импорте газа в Украину несколько снизилась до 38% в январе 2026 года (266 млн куб м).

«Уменьшение доли импорта из Венгрии связано с более активным импортом газа из Польши, откуда поступило более половины всего импорта в январе 2026 года», — говорится в публикации.

Импорт газа из Словакии меньше — 1,3 млрд куб м в 2025 году (20%). Словацкое направление менее привлекательно из-за более высоких тарифов.

Пока непонятным остается механизм возможного прекращения поставок природного газа из Венгрии и Словакии в Украину, отмечает ExPro.

Поставкой природного газа занимаются преимущественно частные компании, среди которых крупные международные трейдеры, часто не являющиеся местными компаниями. Венгрия и Словакия выступают как транзитные страны, а остановка поставок газа была бы нарушением законодательства ЕС.

Аналитики уверяют, что даже при теоретической блокировке поставок природного газа в Украину критической ситуации не будет. У Украины есть другие рабочие маршруты для импорта природного газа, прежде всего из Польши.

Кроме того, запасы газа в подземных хранилищах Украины почти на 40% выше, чем за соответствующий период прошлого года, что обеспечит Украину газом даже при остановке поставок из Венгрии и Словакии.

ExPro отмечает, что Венгрия является важным поставщиком электроэнергии для Украины, а доля импорта из Венгрии достигает 50% в общей структуре импорта электроэнергии в феврале 2026 года. По оценкам ExPro, Украина в 2025 году импортировала около 1,4 млн МВт-ч из Венгрии, что составляет 42% всего импорта.

В то же время импорт электроэнергии из Словакии составляет около 18% в общей структуре импорта в феврале 2026 года.

«Никакие ограничения на импорт электроэнергии, как и на импорт природного газа, пока не введены. Как и в случае с газом, сейчас речь идет больше об угрозах таких шагов, чем о реальных ограничениях», — говорится в сообщении.

Теоретическая остановка поставок электроэнергии в Украину, которой угрожает Венгрия, может оказать заметное краткосрочное влияние для Украины, которая сталкивается с дефицитом электроэнергии после российских обстрелов.

Параллельно с политическими заявлениями Венгрия и Словакия уже прекратили экспорт дизельного горючего в Украину на фоне отсутствия транспортировки российской нефти через «Дружбу».

По оценкам НефтеРынка, венгерско-словацкое направление обеспечивало около 11% импорта дизельного горючего в Украину в январе 2026 года, напоминает ExPro.

В то же время, с учетом сезонно низкого спроса и возможности замещения поставок по другим направлениям, прекращение экспорта не является критическим для рынка и вряд ли приведет к существенному росту цен.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через украинский участок нефтепровода «Дружба» был остановлен после российской атаки на инфраструктуру нефтепровода в городе Броды 27 января.

«Русская атака привела к значительному пожару, который тушили 10 дней. Восстановление поврежденных объектов может занять определенное время, а официальных сообщений о сроках восстановления не было», — говорится в сообщении.

Венгрия и Словакия обвиняют Украину в политической затяжке возобновления транзита российской нефти. В то же время Еврокомиссия обсуждает с Украиной сроки восстановления нефтепровода «Дружба».

Украина в течение 2025 года транспортировала по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 9,73 млн т российской нефти, на 14% меньше, чем в 2024 году — 11,36 млн т. Также это самое низкое значение как минимум с 2014 года, а вероятно и за всю историю независимости Украины1.

Напомним, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия не будет экспортировать в Украину дизальное топливо, пока не возобновится транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».