"Будем делать все, чтобы люди возвращались домой": Зеленский показал видео обмена пленными

Наконец ребята оказались на родной земле.
Президент Владимир Зеленский показал кадры возвращения домой украинских защитников. Он подчеркнул, что власти продолжат прилагать усилия, чтобы обмены продолжались.
Видео украинский лидер обнародовал в своем телеграм-канале.
"Украина возвращает своих и будет делать все, чтобы обмены продолжались, чтобы наши люди возвращались домой. Спасибо всем, кто нам в этом помогает, кто дает этот результат!", – написал Зеленский.
Напомним, 8 февраля Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена. Самому старшему уволенному исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.
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