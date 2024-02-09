"Будем делать все, чтобы люди возвращались домой": Зеленский показал видео обмена пленными

Президент Владимир Зеленский показал кадры возвращения домой украинских защитников. Он подчеркнул, что власти продолжат прилагать усилия, чтобы обмены продолжались.

Видео украинский лидер обнародовал в своем телеграм-канале.

Зеленский показал видео по обмену пленными

"Украина возвращает своих и будет делать все, чтобы обмены продолжались, чтобы наши люди возвращались домой. Спасибо всем, кто нам в этом помогает, кто дает этот результат!", – написал Зеленский.

Напомним, 8 февраля Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена. Самому старшему уволенному исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

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