"Будем платить, выбора нет": как херсонцы отреагировали на новые тарифы в общественном транспорте

Горожане возмущены подорожанием.
С 7 февраля 2022 года в Херсоне подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь проезд в троллейбусах стоит шесть гривен. В маршрутках одна поездка стоит восемь гривен. Для детей школьного возраста, при наличии и предъявлении водителю маршрутного автобуса ученического билета, на период с 1 сентября по 30 июня цена проезда составит четыре гривны. 3 февраля исполком городского совета поддержал проект решения, согласно которому новые тарифы на проезд в общественном транспорте начали действовать с момента опубликования, то есть с 7 февраля, а не с 1 июля, как предполагалось ранее.
Однако не все херсонцы знали о повышении тарифов на проезд, передает корреспондент ТСН.ua.
Горожанка Светлана каждое утро из микрорайона Таврический едет на работу в центр города. Говорит, что уже в маршрутке №9 узнала об изменениях.
"Вообще было неприятно, учитывая, что обещали отложить повышение тарифов. Очень дорого. А посмотрите, какой транспорт. Старый, с дырками. За что платить?" — возмутилась женщина.
Студентка Екатерина тоже недовольна, мол, дорого.
"Стипендия не такая уже и большая, родители, конечно, помогают. Проезд, продукты, жилье. Посчитайте сами. Будем платить, выбора нет!" – сказала девушка.
Водители общественного транспорта считают повышение тарифов обоснованным.
Водитель Виктор уже не один год работает по маршруту. Мужчина говорит, что горючее выросло в цене, обслуживание транспорта тоже.
"Люди недовольны. Каждый заходит в салон маршрутки и начинает мне высказывать. Представьте, сколько я 7 февраля наслушался!" – добавил Виктор.
Стоит отметить, что последний раз плату за проезд в транспорте Херсона повышали в августе 2021 года.
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