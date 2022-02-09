"Будем платить, выбора нет": как херсонцы отреагировали на новые тарифы в общественном транспорте

"Будем платить, выбора нет": как херсонцы отреагировали на новые тарифы в общественном транспорте

Горожане возмущены подорожанием.

С 7 февраля 2022 года в Херсоне подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь проезд в троллейбусах стоит шесть гривен. В маршрутках одна поездка стоит восемь гривен. Для детей школьного возраста, при наличии и предъявлении водителю маршрутного автобуса ученического билета, на период с 1 сентября по 30 июня цена проезда составит четыре гривны. 3 февраля исполком городского совета поддержал проект решения, согласно которому новые тарифы на проезд в общественном транспорте начали действовать с момента опубликования, то есть с 7 февраля, а не с 1 июля, как предполагалось ранее.

Однако не все херсонцы знали о повышении тарифов на проезд, передает корреспондент ТСН.ua.

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Горожанка Светлана каждое утро из микрорайона Таврический едет на работу в центр города. Говорит, что уже в маршрутке №9 узнала об изменениях.

"Вообще было неприятно, учитывая, что обещали отложить повышение тарифов. Очень дорого. А посмотрите, какой транспорт. Старый, с дырками. За что платить?" — возмутилась женщина.

Студентка Екатерина тоже недовольна, мол, дорого.

"Стипендия не такая уже и большая, родители, конечно, помогают. Проезд, продукты, жилье. Посчитайте сами. Будем платить, выбора нет!" – сказала девушка.

ТСН.ua

Водители общественного транспорта считают повышение тарифов обоснованным.

Водитель Виктор уже не один год работает по маршруту. Мужчина говорит, что горючее выросло в цене, обслуживание транспорта тоже.

"Люди недовольны. Каждый заходит в салон маршрутки и начинает мне высказывать. Представьте, сколько я 7 февраля наслушался!" – добавил Виктор.

Стоит отметить, что последний раз плату за проезд в транспорте Херсона повышали в августе 2021 года.