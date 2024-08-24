Будем праздновать победу вместе, со светом, с газом и без ру**и – премьер-министр Литвы в Киеве

Ингрида Шимоните подчеркнула, что для нее большая честь отмечать День независимости Украины вместе со свободным и несокрушимым украинским народом.
Литва была и будет оставаться вместе с Украиной и дальше делать все, чтобы приблизить победу свободных людей, которую будут праздновать вместе.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время участия в торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости Украины в Киеве совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.
Ингрида Шимоните подчеркнула, что для нее большая честь отмечать День независимости Украины вместе со свободным и несокрушимым украинским народом.
"Как и весь цивилизованный мир, восхищаюсь вами и искренне вам благодарна. Ведь защищая свою землю и государственность, вы защищаете нас всех: мою родину Литву, Европу и весь демократический мир. Благодарю вас", – сказала Шимоните.
Глава литовского правительства пожелала народу Украины веры, стойкости и победы.
"Я верю, что день победы обязательно наступит. Что мы будем вместе праздновать его в украинском Крыму и свободном, гордом Мариуполе. Что украинцы, получившие убежище в Литве, вернутся и отстроят города ЕС и НАТО – Донецк и Луганск. Что в дома на Сумщине, Харьковщине, Херсонской области, снова вернутся украинские дети.
Премьер-министр Литвы также выразила убеждение, что справедливые приговоры получат все те, кто совершал военные преступления против украинского народа и государства.
Шимоните заверила, что Литва была и будет оставаться с Украиной на каждом шагу к этой цели.
Напомним, во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины в Киеве выступил президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что поляки с первых дней полномасштабной войны России поддерживают Украину и выразил надежду, что война скоро закончится победой украинцев. Дуда также подчеркнул, что Польша будет поддерживать Украину по пути в ЕС.
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