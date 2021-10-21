"Будем пытаться оттягивать по максимуму": в Днепре старт отопительного сезона отложили на конец осени

"Будем пытаться оттягивать по максимуму": в Днепре старт отопительного сезона отложили на конец осени

Тепло в батареях появится не раньше 1 ноября.

В Днепре начало отопительного сезона задерживается. Местные власти говорят, что старт "будут оттягивать по максимуму", чтобы сэкономить деньги.

Об этом пишет издание "Наше місто".

Как стало известно, запустить работу котельных планируется не раньше 1 ноября. Связано это с экономией бюджетных средств.

"Начало отопительного сезона будем пытаться оттягивать по максимуму, поскольку это колоссальная нагрузка на городской совет. Одно из самых тяжелых, что у нас в горсовете — это расходы на отопление. Будем пытаться запуститься после 1 ноября. Надеемся, что осень и зима в этом году будут максимально теплыми, чтобы удалось сэкономить деньги и более продуктивно их использовать. Например, на ремонт, благоустройство или реконструкции садов и больниц", — сказал заместитель мэра города Михаил Лысенко.

Отметим, что местами температура воздуха ночью опускается до 1—2 градусов выше нуля. В то же время, согласно новым правилам, старт отопительного сезона в Украине состоится после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех дней не поднимется выше восьми градусов.

Напомним, что в Украине из-за того, что оттягивается старт отопительного сезона, люди используют сторонние методы обогрева. Нередко это приводит к возникновению пожаров и даже летальным случаям.

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