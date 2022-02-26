"Будем стрелять на поражение": НГУ предупредила киевлян, чтобы не пытались пересечь мост в направлении Правого берега

"Будем стрелять на поражение": НГУ предупредила киевлян, чтобы не пытались пересечь мост в направлении Правого берега

ДРГ противника постоянно работает и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева.

В Киеве нацгвардейцы будут обезвреживать всех, кто попытается пересечь мост в направлении Правого берега.

Об этом сообщает НГУ.

"ДРГ противника постоянно работает и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева.

Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и будут открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении Правого берега!

Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении Правого берега!", — обратились в НГУ.

Отметим:

По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :

танки – до 80 единиц;

боевые бронированные машины разных типов — 516;

самолеты – 10;

вертолеты — 7;

личного состава — 2800.

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Напомним: