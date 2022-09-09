Будем танцевать весной: таролог назвала месяц, когда армия Путина начнет бежать из Украины

По ее прогнозам, в мае 2023 российская армия начнет отводить свои подразделения с территории Украины.

Соответствующее видео опубликовала на своей странице в ютубе.

"Сентябрь — открытие заблокированных моментов для нас. То, что мы не могли сделать, решится благодаря запланированному поступлению ресурсов. Что касается октября, то мы коснемся территорий, которые были подвешены долгое время. Мы пойдем к ним с ресурсами и полными возможностями делать свое дело дальше То есть Запорожье и области дальше, которые до этого времени ВСУ не трогали, то в октябре там будут гораздо более активные действия. карта "Восемь жезлов". Я думаю, что в декабре мы будем или массово возвращать пленных, потому что вижу карты "Правосудие" и "Маг", или возвращать территории ОРДЛО. Январь — Украина снова будет иметь много ресурсов, победа на победе. Февраль — месяц затишья и попытки договариваться, но пока не получится, потому что каждый останется при своем мнении. сады по дипломатическому урегулированию ситуации уже будут и, возможно, Россия начнет отступать. Танцевать будем в мае, потому что карты говорят, что будет праздник на празднике", — рассказала она.

Как сообщалось ранее, экстрасенс и мольфарка Елена Стеценко считает, что активные боевые действия будут продолжаться до Пасхи 2023 года, а российские атаки — до 3,5 лет.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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