"Будем воевать лопатами": Кулеба отреагировал на критику своих слов в должности главы МИД

По словам эксминистра, некоторая критика в его адрес до сих пор цепляет.

Эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что высокие должности, к сожалению, предусматривают определенный "хейт" в соцсетях, к которому чиновники вынуждены привыкнуть. Но критика в его адрес о словах про готовность украинцев "воевать лопатами" до сих пор цепляет.

Об этом он сказал в откровенном разговоре с журналисткой Наталией Мосейчук.

Кулеба объяснил, что тогда речь шла о том, дадут ли Соединенные Штаты оружие Украине. Чтобы убедить партнеров в необходимости оказать нашему государству военную поддержку, потребовался "сильный, эмоциональный образ, метафора".

"Это же американцы, им нужно было все по-простому объяснить. И выходит, что то, что я сказал в Америке, чтобы выбить оружие для Украины, обернулось для меня тем, что Кулеба якобы отправляет всех воевать с лопатами", — добавил эксминистр.

Он отметил, что в должности главы МИД преимущественно занимался вопросами оружия для украинской армии, может именно поэтому критика тех его эмоциональных слов цепляет больше всего.

"Но когда ты 80% времени занимаешься только этим, и есть результаты, на которые никто не надеялся и которые превзошли все ожидания, а тебе потом вешают, что ты людей с лопатами отправлял воевать, честно скажу, это цепляет", — рассказал он.

Напомним, в январе прошлого года Кулеба в разговоре ABC News подчеркнул, что даже в случае если у союзников закончится оружие для Украины, то украинцы будут продолжать борьбу за существование нации и "будут воевать лопатами". Подобную метафору эксминистр использовал и летом 2022 года в интервью Anne Will.

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