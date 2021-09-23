"Будем вспоминать в фильмах" Ляшко сообщил, когда Украина наконец сможет жить без карантина

"Будем вспоминать в фильмах" Ляшко сообщил, когда Украина наконец сможет жить без карантина

Срок действия карантина зависит от сознания украинцев.

Карантина в Украине может не быть весной следующего года, но при условии, что большинство граждан вакцинируются от коронавируса до Нового года.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время V Международного форума "Креативная Украина 2021".

Ляшко уточнил, что карантин зависит от сознания украинцев. В качестве примера он привел Великобританию и Данию, где после шести месяцев интенсивной вакцинации "проблемы карантинных ограничений не существует".

"Все зависит от вас. Вакцинируемся к новому году — на весну можем спокойно жить без карантина ... Я более оптимистично сейчас смотрю на ситуацию, поскольку буквально прошло полтора года, а мы имеем вакцину, которая сегодня защищает от тяжелого и среднего течения болезни, и появляются лекарственные средства... Появится лечения специфическое, тогда, я думаю, о проблеме COVID-19 мы забудем и будем вспоминать в определенных сюжетах или фильмах", — сказал Ляшко.

В то же время глава Минздрава отметил, что даже вакцинированные должны носить маски, ведь могут переносить возбудитель болезни.

Между тем генеральный директор американской компании Moderna Стефан Бансель высказал мнение, что пандемия коронавируса завершится в следующем году.

Напомним, в Украине с 23 сентября в всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев. По каким теперь ограничениями живет Украина, читайте здесь.

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