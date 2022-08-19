"Будем выпускать до 10 продуктов": Федоров рассказал о новых цифровых услугах в "Дие"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о новых цифровых услугах, которые вскоре появляются в "Дие".

Об этом он сообщил 19 августа в эфире телемарафона.

"Готовим новый релиз "Дии" — будем выпускать до 10 продуктов. Среди ключевых — мы возобновляем шеринг авто. То есть можно будет поделиться техническим паспортом на авто с другим человеком в несколько кликов. Также сейчас мы тестируем пенсионное удостоверение, удостоверение о временном месте жительства. Сейчас продолжается бета-тестирование и в ближайшее время мы планируем их выпустить", — рассказал Федоров.

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Он также добавил, что Минцифры также работает над возможностью приобретения через "Дию" военных облигаций.

"Также мы работаем над важной услугой – военные облигации, которые очень скоро мы запустим и у каждого украинца будет возможность помочь ВСУ и немного заработать, потому что облигации похожи на депозит", – отметил министр.

Более того Федоров подчеркнул, что цифровые документы в приложении в скором времени будут иметь перевод на английский язык.

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