"Будешь бежать – застрелю": в Одесской области мужчина открыл огонь по людям (видео)

В Одесской области вооруженный мужчина открыл стрельбу по собакам и людям в городе Килия.

В Одесской области вооруженный мужчина стрелял по собакам и людям. Мужчину уже задержали правоохранители.

Об этом пишет 24 Канал.

Местные говорят, что вооруженный мужчина из пистолета стрелял сначала по собакам, а затем и по людям.

На опубликованном видео видно, что мужчина с пистолетом подходит ко двору и через ворота несколько раз открывает огонь по собаке. К счастью, серия выстрелов оказалась неудачной.

В фейсбуке местная жительница Елены Скляренко сообщила, что неизвестный мужчина вышел на улицу Мира возле стоматологической поликлиники и продолжил уже стрелять по людям. Под постом в комментариях очевидцы подтвердили это.

Также рассказала детали инцидента Любовь Скляренко – бабушка девочек, едва не ставших жертвами стрелка. Как оказалось, когда на улице Мира мужчина начал стрелять по людям, ее внучки были рядом со стрелком.

Одна из них принялась убегать от него, но он выстрелил ей вслед. Другую девочку мужчина заставил сесть возле себя: направляя пистолет на ребенка, угрожал ей.

"Садись, поговорим, будешь бежать – застрелю", – рассказала бабушка.

В это время подъехали правоохранители и задержали мужчину. При этом в комментариях к публикации люди пишут, что его уже отпустили.

В то же время СМИ со ссылкой на городского голову Килии Вячеслава Чернявского пишут, что мужчину задержали и изъяли оружие. Теперь ему будут выбирать меру пресечения.

О мотивах мужчины пока ничего не известно. Официальной информации от правоохранителей тоже не было.

Напомним, в селе Доброводы Тернопольской области мужчина в военной форме открыл огонь по местным жителям. По словам очевидцев, он стрелял хаотично. Люди стали убегать, но жертв избежать не удалось. Два человека погибли, четверо получили ранения.

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