"Будет 10 дней сложных", — Данилов назвал дату начала пика новой волны пандемии коронавируса в Украине

Существуют беспокойства по обеспечению больниц кислородом.

Начало пика заболеваемости COVID-19 в Украине этой осенью начнется через полторы недели, с 25 октября.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы считаем, что пик будет с 25 октября, и у нас будет 10 дней сложных. Мы рассчитываем, что в больницах будет 50-55 тысяч человек одномоментно... Мы считаем, что наша система готова", — сказал Данилов.

В то же время существуют беспокойства по обеспечению больниц кислородом. Ведь в Украине сейчас бушует штамм коронавируса "Дельта", а в инфицированных им больных сложно поднимать уровень кислорода.

"Мы нуждаемся сейчас очень в больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, 5-7-10-12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15-20-30", — отметил секретарь СНБО.

Существуют два способа уменьшения количества больных COVID — соблюдение карантинных правил и вакцинация. Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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