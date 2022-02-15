Будет +14°С: синоптик сообщила, в какие регионы Украины идет порция весеннего тепла

Есть тенденция к тому, что тепло будет сохраняться.

Погода в Украине в ближайшие дни будет весенней – в регионах прогнозируют до +14°С. Впрочем, может быть ветрено и облачно.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "Обозреватель".

В среду, 16 февраля, в нашу страну "придет новая порция теплого воздуха", говорит специалист. В частности, ночные "минусы", которые были на выходных и в начале недели, с завтрашнего дня должны исчезнуть. Однако будет больше облачности.

"Иногда западные системы будут приносить к нам как облачность, так и небольшие осадки, но также и более теплые воздушные массы из районов Атлантики", – пояснила Птуха.

По ее данным, 16 февраля в западных областях ночью будет около 0 градусов. Дневной максимум будет составлять от +3 до +8 °С.

В четверг, 17 февраля, в большинстве областей, кроме южных, временами возможны осадки, преимущественно в виде дождя, а в Карпатах – дождь и мокрый снег. Ночью в четверг будет от 0 до +5°С, днем от +4°С до +9°С, на юге даже до 10-14 градусов тепла.

В то же время, прохождение таких фронтов всегда сопровождается порывами ветра. В четверг возможны порывы до 15-20 м/с.

"В дальнейшем есть тенденция к тому, что тепло будет сохраняться. В некоторые дни будет прохладнее, в некоторые теплее, но в целом ночные морозы в большинстве областей отступают. Преобладают положительные значения температуры, хотя на северо-востоке ночью температура может опускаться до 0 градусов", – рассказала синоптик.

Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который предвещал в этом году раннюю весну.

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