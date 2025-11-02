Будет аномально тепло: в Украину идет второе "бабье лето" — прогноз погоды от синоптиков

Аномально теплое начало ноября / © iStock

В начале ноября Украину ждет всплеск осеннего тепла. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни погода будет солнечной, сухой и значительно теплее климатической нормы.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.

Он отметил, что над Украиной будет царить область повышенного атмосферного давления, поэтому большую часть недели будет определять антициклональная погода.

«Теплые воздушные массы охватят почти всю Европу, в том числе и территорию Украины. Именно поэтому средние температурные показатели окажутся выше нормы — особенно в южных и западных регионах», — объяснил Кибальчич.

По его словам, осадков будет немного: кратковременные дожди ожидаются преимущественно на западе, иногда в северных и центральных областях.

Второе «бабье лето» — когда само потеплеет

Синоптики прогнозируют, что комфортная осенняя погода сохранится с 3 по 9 ноября. Дневная температура будет достигать +14…+18 °C, а иногда — до +21 °C. Ночью ожидается от +3 до +10°C.

«Предстоящие дни можно смело назвать вторым „бабьим летом“. Оно будет длиннее и солнечнее, чем короткие периоды тепла, которые мы наблюдали в октябре», — подчеркнул Кибальчич.

В четверг, 6 ноября, по всей стране ожидается теплая, безоблачная погода, местами с туманами утром. В конце недели, 8-9 ноября, антициклон обеспечит аномально теплые выходные — до +18 ° C на юге и Закарпатье.

Что ждет дальше

Несмотря на тёплый старт месяца, синоптики предупреждают: ближе к середине ноября в Украину могут прийти морозы и первый снег.

«Ноябрь традиционно является контрастным месяцем. Мы ожидаем, что первая декада еще будет без морозов, но со второй половины возможно похолодание», — отметила начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в Украине — тепло и без осадков, а в Киевской и столице — туман. Это подтверждает прогнозы синоптиков о том, что ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.