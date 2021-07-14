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Будет апелляция: в Офисе президента отреагировали на решение Верховного суда об увольнении Тупицкого

Будет апелляция: в Офисе президента отреагировали на решение Верховного суда об увольнении Тупицкого

Конституционный суд Украины

Михаил Подоляк считает, что глава государства действовал законно.

Решение Верховного суда, которым увольнение председателя Конституционного суда Александра Тупицкого с должности признано незаконным, в Офисе президента намерены обжаловать. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, на это решение Верховного суда подадут апелляцию. "Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае ", — отметил советник председателя ОПУ.

Михаил Подоляк также считает, что бывшего главу КСУ Александра Тупицкого нужно привлечь к ответственности как лицо, "которое обосновано подозревается в совершении преступлений против правосудия". Он также добавил, что такое решение Верховного суда не сможет остановить судебную реформу.

Как известно, в марте 2021 года Зеленский своим указом уволил Александра Тупицкого с должности главы Конституционного Суда Украины, на которую его назначил в мае 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович.

Напомним, 29 декабря 2020 года Зеленский своим указом отстранил от работы главу КСУ сроком на два месяца. Среди оснований — Тупицкий не просто фигурирует в одном из уголовных дел, но и, по данным ГБР, предоставлял ложные показания и пытался подкупить свидетеля.