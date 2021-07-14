Будет апелляция: в Офисе президента отреагировали на решение Верховного суда об увольнении Тупицкого

Будет апелляция: в Офисе президента отреагировали на решение Верховного суда об увольнении Тупицкого

Михаил Подоляк считает, что глава государства действовал законно.

Решение Верховного суда, которым увольнение председателя Конституционного суда Александра Тупицкого с должности признано незаконным, в Офисе президента намерены обжаловать. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, на это решение Верховного суда подадут апелляцию. "Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае ", — отметил советник председателя ОПУ.

Михаил Подоляк также считает, что бывшего главу КСУ Александра Тупицкого нужно привлечь к ответственности как лицо, "которое обосновано подозревается в совершении преступлений против правосудия". Он также добавил, что такое решение Верховного суда не сможет остановить судебную реформу.

Также читайте Тупицкий подал иск против КСУ: чего требует

Как известно, в марте 2021 года Зеленский своим указом уволил Александра Тупицкого с должности главы Конституционного Суда Украины, на которую его назначил в мае 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович.

Напомним, 29 декабря 2020 года Зеленский своим указом отстранил от работы главу КСУ сроком на два месяца. Среди оснований — Тупицкий не просто фигурирует в одном из уголовных дел, но и, по данным ГБР, предоставлял ложные показания и пытался подкупить свидетеля.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку