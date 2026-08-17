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Будет бить по Сибири и за Урал: у ВСУ появится дальнобойный дрон "Довбуш Т40"
Дрон отличается сверхнизкой радиолокационной заметностью и способностью долетать до отдаленных регионов России.
Министерство обороны Украины кодифицировало отечественный беспилотник «Довбуш Т40». Авиакомплекс способен преодолевать большие расстояния, проводя разведку и нанося высокоточные удары по объектам в глубоком тылу России.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Минобороны кодифицировало украинский беспилотный авиационный комплекс «Довбуш Т40». Это многофункциональный беспилотный самолет стратегического уровня, предназначенный для глубокой разведки, корректировки огня, а также нанесения высокоточных ударов по сооружениям, технике и живой силе противника на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.
Размах крыльев «Довбуша Т40» составляет почти 5 м, а продолжительность полета превышает сутки. Дальность применения беспилотника позволяет поражать цели даже за Уралом и в Сибири.
БпАК «Довбуш Т40» — характеристики
В ходе испытаний беспилотный самолет подтвердил заявленные тактико-технические характеристики. Среди его ключевых преимуществ:
сверхнизкая радиолокационная заметность;
высокопроизводительный двигатель с системой электронного впрыска;
возможность применения различных способов поражения целей — в режиме камикадзе или путем сброса боеприпасов;
современная технологическая оснастка.
Отдельной особенностью Довбуша Т40 является высокая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.
«Довбуш Т40» — один из самых эффективных комплексов
По сообщению Минобороны, беспилотный комплекс изготовили на украинском предприятии, у которого есть значительный опыт в производстве таких летательных аппаратов. Другие разработки предприятия — БпАК «Довбуш Т20» и «Котигорошко» — используются на поле боя с 2022 года и демонстрируют одни из самых высоких показателей эффективности.
«Довбуш Т20» в свое время стал оптимальным решением для разведки на средних дистанциях, корректировки артиллерийского огня в режиме реального времени и нанесения точечных ударов. С учетом отзывов с фронта его конструкцию усовершенствовали, что в конечном итоге привело к созданию более дальнобойной и мощной ударной системы «Довбуш Т40».
К слову, по данным Forbes, ВСУ нашли способ значительно увеличить дальность применения дешевых FPV-дронов для уничтожения российской логистики, начав использовать для их доставки воздушные шары вместе с компактными спутниковыми терминалами Starlink Mini. Новая тактика позволяет доставлять дроны на сотни километров вглубь оккупированных территорий, минуя ограничения аккумуляторов и бессильные против спутникового сигнала российские системы РЭБ.